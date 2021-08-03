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В Минобороны РФ начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

Валентина Пескова
08:45 03.08.2021
Российские ученые продолжают развивать и совершенствовать свои уникальные наработки в сфере Воздушно-космических сил (ВКС).
В Минобороны РФ начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
© Фото: Минобороны РФ
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Российские военные инженеры начали разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Об этом сообщил генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Как указал начальник военной академии Генштаба ВС России в статье для журнала «Военная мысль», господство в воздушно-космической сфере - это важнейшее условие для успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск (сил).

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы ВВСТ, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; ВТО воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», - написал Владимир Зарудницкий.

Также генерал-полковник отметил, что для ВКС создаются и новые БПЛА различных классов, включая радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, новейшие ЗРК, а также другая военная техника.

Как уточнил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе, предполагается, что ракета Х-95 будет использоваться для бомбардировщиков Ту-22М3М, Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). При этом опытные образцы нового изделия уже проходили испытания с воздушного носителя.

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