Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Управляемый «Аллигатор»: молодые летчики армейской авиации ВВО начали освоение Ка-52

Егор Левин
08:30 03.08.2021
Всего летчикам предстоит провести в небе более 100 часов, в том числе в темное время суток с использованием очков ночного видения.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Молодые летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае начали освоение ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Под руководством опытных наставников пилоты отработали взлет и посадку, а также зависание на определенной высоте, элементы легкого пилотажа, такие как развороты, спирали, подъемы и спуски, и полеты над аэродромом.

Всего летчикам предстоит провести в небе более 100 часов, в том числе ночью с использованием очков ночного видения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 Армия
В Минобороны РФ начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
06:20 В стране и мире
Видео
Пострадавший рассказал подробности смертельной аварии с туравтобусом в Анталье
05:01 Армия
Видео
Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Эль-Эс
02:59 В стране и мире
МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики
00:52 В стране и мире
Кудрин рассказал, как можно снизить бедность в России в два раза
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.