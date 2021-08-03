Управляемый «Аллигатор»: молодые летчики армейской авиации ВВО начали освоение Ка-52

Молодые летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае начали освоение ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Под руководством опытных наставников пилоты отработали взлет и посадку, а также зависание на определенной высоте, элементы легкого пилотажа, такие как развороты, спирали, подъемы и спуски, и полеты над аэродромом.

Всего летчикам предстоит провести в небе более 100 часов, в том числе ночью с использованием очков ночного видения.