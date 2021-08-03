Задержан бывший глава УМВД по Камчатскому краю

Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан правоохранительными органами в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан», - приводятся на сайте слова главы МВД.

Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселева определят следственные и судебные органы.

Также Колокольцев напомнил о принципиальной позиции министерства привлекать всех виновных, вне зависимости от должности.