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Задержан бывший глава УМВД по Камчатскому краю

Кира Карон
08:15 03.08.2021
Правоохранители задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева.
Задержан бывший глава УМВД по Камчатскому краю
© Фото: МЧС РФ
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Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан правоохранительными органами в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.  Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан», - приводятся на сайте слова главы МВД.

Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселева определят следственные и судебные органы.

Также Колокольцев напомнил о принципиальной позиции министерства привлекать всех виновных, вне зависимости от должности.

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