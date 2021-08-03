Стала известна причина смерти актера Анатолия Рудакова

Сын Заслуженного артиста России, актера Анатолия Рудакова сообщил о причине смерти своего отца. Как стало известно, у актера остановилась сердце. Об этом сообщил РИА Новости его сын.

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер 1 августа в возрасте 71 года. О смерти заслуженного артиста РФ сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова.

Анатолий Рудаков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сниматься начал еще студентом. Принимал участие в том числе в фильмах «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Государственная граница» и др.