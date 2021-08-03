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Стала известна причина смерти актера Анатолия Рудакова

Кира Карон
07:45 03.08.2021
Установлена причина смерти актера Анатолия Рудакова.
Стала известна причина смерти актера Анатолия Рудакова
© Фото: киностудия «Ленфильм»
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Сын Заслуженного артиста России, актера Анатолия Рудакова сообщил о причине смерти своего отца. Как стало известно, у актера остановилась сердце. Об этом сообщил РИА Новости его сын.

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер 1 августа в возрасте 71 года. О смерти заслуженного артиста РФ сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова.

Анатолий Рудаков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сниматься начал еще студентом. Принимал участие в том числе в фильмах «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Государственная граница» и др.

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