Минобрнауки РФ создало комиссию по распределению бюджетных мест на исторические факультеты вузов

Согласно приказу Минобрнауки РФ о наделении Российского исторического общества и Федерального архивного агентства полномочиями «центров ответственности» по Укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «История и археология», распределять бюджетные места на исторические специальности в вузах с 2023 года будут с учетом мнения профессионального исторического сообщества. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул Нарышкин в своей статье для «Российской газеты», система высшего исторического образования обеспечивает кадрами десятки высших учебных заведений, сотни музеев и архивов, тысячи общественных организаций, которые формируют историческую идентичность миллионов россиян. Поэтому бюджетных мест для историков в стране должно быть больше.

«В перспективе - не меньше, чем выделяется на другие общественно-научные направления подготовки. Историки работают в СМИ, трудятся на государственной и муниципальной службе. Талантливые профессионалы, окончившие исторические факультеты, есть и в рядах Службы внешней разведки», - отметил глава РИО.

Первое заседание новой Комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования состоялось 30 июля под председательством члена Совета Общества, замминистра юстиции РФ Андрея Логинова. Основной задачей новой структуры будет являться оказание содействия Минобрнауки России в распределении контрольных цифр приема.

По словам Сергея Нарышкина, внезапные «скачки» в объеме контрольных цифр приема в вузы, когда ранее получавшее много бюджетных мест учебное заведение потом вдруг «внезапно» не получает ни одного, а через год количество мест также «внезапно» восстанавливается до прежнего уровня - вызывают недоумения у специалистов.

«Нестабильность здесь плоха сама по себе, так как мешает планировать образовательный процесс. Допускаю, что скачки обусловлены техническими ошибками. Вопрос лишь в том, как устранить этот человеческий фактор, обезопасив от неожиданностей и руководство вузов, и преподавателей, и абитуриентов», - заявил Нарышкин.

Не менее серьезно данная проблема стоит и в регионах. На сегодня подготовка историков за счет средств федерального бюджета полностью прекращена в Амурской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в Еврейской АО. Глава РИО отметил, что если не обратить внимание на данную ситуацию и «пустить дело на самотек», то уже в обозримой перспективе в регионах будет некому поддерживать работу музеев, архивов и библиотек, а также развивать традиции местных научных школ и воспитывать следующие поколения специалистов-гуманитариев.

Этот фактор является серьезной угрозой для обеспечения единства образовательного и культурного пространства России, где «не может быть места узковедомственным или местническим интересам», заявил Нарышкин. Поэтому для нормализации ситуации необходимо объединить усилия как федеральным органам исполнительной власти, так и руководству регионов, и общественным организациям.