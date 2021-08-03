Российские миротворцы отработали тактику ведения современного боя на учебном полигоне в Нагорном Карабахе
В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения (МТО) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали тактику ведения современного боя на полигоне Степанакерт. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«В целях внедрения нестандартности обучения военнослужащих ремонтных подразделений было апробировано выполнение комплексных упражнений стрельб личным составом ремонтного взвода. Личный состав был введен в определенную тактическую обстановку, решение которой подразумевалось выполнением трех тактических задач — преодоление минно-взрывных заграждений, нанесение огневого поражения мелким группам условного противника и эвакуация подбитого бронетранспортера в ходе боя. Военнослужащие с поставленными задачами справились, показав высокую слаженность экипажей. Цели занятия достигнуты, по их итогам личный состав оценен по результатам нормативов», — сказал руководитель занятия Вячеслав Терентьев.
В ходе занятия водители бронетранспортеров БТР-80 в условиях горной местности совершенствовали навыки по экстремальному вождению на максимальной скорости в составе колон через минно-взрывное заграждение.