Армия Российские миротворцы отработали тактику ведения современного боя на учебном полигоне в Нагорном Карабахе Кира Карон В Нагорном Карабахе российские миротворцы отработали тактику ведения современного боя. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения (МТО) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали тактику ведения современного боя на полигоне Степанакерт. Об этом сообщается на сайте Минобороны России. «В целях внедрения нестандартности обучения военнослужащих ремонтных подразделений было апробировано выполнение комплексных упражнений стрельб личным составом ремонтного взвода. Личный состав был введен в определенную тактическую обстановку, решение которой подразумевалось выполнением трех тактических задач — преодоление минно-взрывных заграждений, нанесение огневого поражения мелким группам условного противника и эвакуация подбитого бронетранспортера в ходе боя. Военнослужащие с поставленными задачами справились, показав высокую слаженность экипажей. Цели занятия достигнуты, по их итогам личный состав оценен по результатам нормативов», — сказал руководитель занятия Вячеслав Терентьев. В ходе занятия водители бронетранспортеров БТР-80 в условиях горной местности совершенствовали навыки по экстремальному вождению на максимальной скорости в составе колон через минно-взрывное заграждение. © Минобороны России На тактическом поле в условиях, максимально приближенных боевым, военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы противника, а с использованием БРЭМ-К специалисты-ремонтники в кратчайшие сроки провели эвакуацию поврежденных машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности. «В условиях боевой обстановки нужно действовать быстро и четко. Подъехать к машине, зацепить ее правильно и быстро эвакуировать с поля боя, и это зависит не только от меня, но и от всего экипажа», — пояснил представитель российского миротворческого контингента Арсен Исмаилов. На практических занятиях активно применялись холостые боеприпасы к новейшим автоматам Калашникова АК-12 и средства имитации — ручные дымовые гранаты РГД-П. © Минобороны России Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники. © Минобороны России Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 100 военнослужащих российского миротворческого контингента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика