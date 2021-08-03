В Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета

Депутаты Госдумы от фракции ЛПДР и сенатор Сергей Леонов намерены внести законопроект, который позволит увеличить сумму предельного социального налогового вычета до 360 тысяч рублей. Соответствующие изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас в Налоговом кодексе прописано, что социальные вычеты с расходов на обучение и лечение, а также формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации начисляются в размере фактически произведенных расходов, однако не более 120 тысяч рублей за налоговый период. Данная сумма вычетов была зафиксирована в законе еще более 10 лет назад.

Таким образом, официально работающие граждане, которые направили в течение года деньги на социальные нужды, могут по закону получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период - то есть 13% от потраченной ими суммы, пишет РИА Новости.

Как считают авторы инициативы, сумма налоговых вычетов в связи с этим должна быть увеличена, так как за последние 10 лет цены на социальные расходы значительно выросли. Так, стоимость обучения в российских вузах увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, а российская валюта - рубль - обесценился почти в три раза.

По данным Росстата, за 2020 год реальные денежные доходы россиян сократились на 3,5% и оказались на 10,6% ниже уровня доходов 2013 года.