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Гаджиев посчитал разумным уход Карпина с поста главного тренера «Ростова»

Анна Берестовая
05:15 03.08.2021
Заслуженный тренер России прокомментировал уход Карпина с позиции наставника «Ростова».
Гаджиев посчитал разумным уход Карпина с поста главного тренера «Ростова»
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев озвучил для «Звезды» свои размышления по поводу ухода Валерия Карпина с поста наставника футбольного клуба «Ростов». Эксперт посчитал решение Карпина, являющегося по совместительству новым главным тренером сборной России по футболу, разумным и своевременным.

«Можно было бы еще потянуть немножко, конечно. Но, я думаю, там и в клубе начали представлять все несколько по-другому», - высказался специалист.

Гаджиев предположил, что решение было обоюдным и взвешенным как со стороны клуба, так и со стороны Карпина. Тренер отметил, что команде «Ростова» не пошло бы на пользу находиться в подвешенном состоянии, так как перед клубом стоят свои задачи, причем крайне сложные.

«Им предстоит тяжелая борьба... А в двух командах, где все не так просто, где все тяжело, ошибок бы больше совершалось», - подчеркнул специалист.

Гаджиев посчитал правильной идею сосредоточиться на работе с одной командой. Эксперт заметил, что тренеры, как и все люди, могут совершать ошибки - большие или меньшие. А нахождение «в двух горячих точках», способно поспособствовать росту числа этих ошибок.

Также заслуженный тренер отметил, что Карпину могло бы не хватить ресурсов для таких трудовых нагрузок, даже несмотря на его молодость, здоровье и силу. Гаджиев объяснил, что эмоции на тренерской работе нужно отдавать на сто процентов, без остатка, что создало бы большие сложности в случае нового наставника российской футбольной сборной.

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