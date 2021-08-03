Глава МВД РФ выявил упущения в работе камчатской полиции

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев обнаружил серьезные упущения в организации работы полиции Камчатки во время своего пребывания в регионе. В связи с этим он освободил от должности замначальника управления МВД РФ по краю - начальника полиции Максима Митрофановского.

До завершения рабочей поездки министр представит камчатским полицейским нового начальника.

Также Колокольцев проведет совещание с руководителями камчатского ГУ МВД и территориальных органов внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.