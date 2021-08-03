Армия Юнармеец из Москвы покорил гору Казбек Анна Берестовая Юнармеец поднялся на гору Казбек в составе уникальной группы. © Фото: Юнармия Читайте нас на: Юнармеец Александр Чагин, ученик московской школы № 709, в составе группы из девяти человек под руководством тренера Владимира Хамурзова поднялся на гору Казбек, высота которой достигает более пяти тысяч метров. Это не под силу многим взрослым, но шестнадцатилетний парень справился со всеми препятствиями, преодолел себя и установил на вершине флаг «Юнармии». Александр рассказал, что увлекается спортивным туризмом и это не первый его поход. На счету смелого юнармейца покорение плато Бермамыт (2592 м), гор Фишт (2850 м) и Оштен (2790 м), а также нескольких перевалов на Кавказе, на которых велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. © Юнармия Что касается похода на Казбек, то к нему юнармеец готовился около месяца. Главное, занимался спортом и собирал снаряжение. И вот, наконец, в середине лета группа прилетела во Владикавказ и оттуда отправилась в Кармадонское ущелье. Восхождение началось с высоты в 1800 метров. «Небо хмурилось, но дождя не было и настроение у всех было приподнятое. На этой стоянке были полезные минеральные ванны, однако есть примета, запрещающая купание в этих ваннах до восхождения, поэтому никто из нас не купался. В лагере чувствовалась особая атмосфера, которая придавала энергии и сил перед дальнейшим подъемом», - поделился своими впечатлениями Александр Чагин. На второй день пошел дождь. Согласно плану, группа должна была подняться на высоту 3500 метров. Как признался юнармеец, идти было трудно, так как грунт размыло, а скалы были скользкими. Все сложности компенсировали прекрасные пейзажи и дружественная обстановка в группе. «В горах люди начинают совсем по-другому размышлять. Когда есть риск, определенные опасности, то многие вещи воспринимаются иначе, начинается философское осмысление жизни. Хотя часто приходится думать не о сущности бытия, а о том, как бы зацепиться за камень, чтобы не упасть», - рассказал Александр. В конце дня группа остановилась на ночевку у стоянки «Крест», где путники установили палатки. Дальше предстояло подняться на высоту 4200 метров, в штурмовой лагерь. К этому времени накопилась усталость, рюкзаки потяжелели из-за промокших вещей, но психологически идти было легче, так как трудный переход остался позади. Наконец-то участники похода увидели величественный Казбек. Отдохнув совсем немного и проснувшись в 3 часа ночи, команда в сопровождении тренера Владимира Хамурзова приступила к штурму Казбека. «Мы шли в связках, так как участок был с трещинами, но нам повезло и никто не провалился. Таким темпом мы добрались до седловины, которая между восточным и западным пиками Казбека: основным считается западный и мы, отдохнув несколько минут, двинулись на финальный штурм. В 7:26 по московскому времени я лично зашел на вершину горы Казбек. Это непередаваемые эмоции, лучше всего их описывает строчка песни Владимира Высоцкого: «Весь мир на ладони - ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди». Мы пробыли на вершине не более 15 минут, но эти мгновения я запомню на всю жизнь», - поделился Александр Чагин. © Юнармия Штурм вершины занял 6,5 часов. Сам Александр Чагин около 4 лет состоит в юнармейском отряде «Кадеты-Жуковцы». Кроме спортивного туризма, он увлекается физикой – в этом году он стал победителем школьной Олимпиады и призером конференции «Наука для жизни». Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика