Юнармеец из Москвы покорил гору Казбек

Юнармеец Александр Чагин, ученик московской школы № 709, в составе группы из девяти человек под руководством тренера Владимира Хамурзова поднялся на гору Казбек, высота которой достигает более пяти тысяч метров. Это не под силу многим взрослым, но шестнадцатилетний парень справился со всеми препятствиями, преодолел себя и установил на вершине флаг «Юнармии».
Александр рассказал, что увлекается спортивным туризмом и это не первый его поход. На счету смелого юнармейца покорение плато Бермамыт (2592 м), гор Фишт (2850 м) и Оштен (2790 м), а также нескольких перевалов на Кавказе, на которых велись боевые действия во время Великой Отечественной войны.
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