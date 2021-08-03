МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики

В Международном валютном фонде утвердили сумму в 650 миллиардов долларов на помощь мировой экономике. Эти деньги планируется потратить на меры по восстановлению после «удара» пандемии коронавирусной инфекции.

Получение части средств будет доступно всем членам организации в соответствии с их квотами. Распределение выплат стартует 23 августа.

Из общего количества выделенных денег примерно 275 миллиардов отправятся в страны с низким уровнем дохода и развивающиеся рынки. Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, данная мера призвана стать «прививкой для глобальной экономики» в период глубокого кризиса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд.