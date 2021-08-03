Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации за сутки

За сутки в Идлибской зоне деэскалации было зарегистрировано 32 обстрела с позиции боевиков. Согласно имеющейся информации, атаки были произведены членами террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить, наибольшее число обстрелов было зафиксировано в провинции Идлиб. По данной территории обстрелы совершались 12 раз.

«В провинции Идлиб зарегистрировано 12 обстрелов, в провинции Латакия - 7 обстрелов, в провинции Алеппо - 7 обстрелов, в провинции Хама - 6 обстрелов», - уточнил Кулить на брифинге.

Российский Центр по примирению враждующих сторон обратился с призывом в сторону командиров незаконных вооруженных формирований - отказаться от вооруженных провокаций и начать использование мирных методов урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.