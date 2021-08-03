СМИ: полиция Кабула спасла 30 заложников, захваченных боевиками при нападении

Полицейские Кабула, по данным СМИ, освободили 30 мирных жителей, которых якобы взяли в заложники напавшие на город. Об этом сообщил местный телеканал 1TV в Twitter. По данным телеканала, боевики начали проникать в жилые дома и вступать в бои с правоохранителями.

«Полиция сообщила, что они спасли 30 человек, которых удерживали нападавшие», - сообщил телеканал.

Также министр обороны Афганистана Бисмиллах Мохаммади сообщил, что ни он, ни его семья не пострадали в результате нападения, однако ранения получили несколько телохранителей. Об этом генерал сказал в видео, опубликованном в Twitter телеканала Tolo News.

Ранее возле дома Мохаммади произошел подрыв автомобиля. Затем очевидцы сообщили, что в здание вошли вооруженные люди.