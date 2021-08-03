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СМИ: экипажи четырех танкеров возле ОАЭ сообщили о потере контроля над управлением

Алексей Курильченко
22:20 03.08.2021
Несколько танкеров близ ОАЭ сообщили о потере управления из-за возможного захвата.
СМИ: экипажи четырех танкеров возле ОАЭ сообщили о потере контроля над управлением
© Фото: pixabay.com
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Экипажи по меньшей мере четырех танкеров возле Объединенных Арабских Эмиратов, по данным СМИ, сообщили о потере контроля над управлением судном. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в британском флоте, речь может идти о «потенциальном захвате» кораблей.

В то же время телеканал Sky News сообщает, что на борт танкера Asphalt Princess под флагом Панамы забралась группа вооруженных людей.

«Это была запрещенная высадка на борт в Оманском заливе», - сообщили телеканалу источник.

В ноябре 2020 года на танкер NAFELI II с российскими моряками напали в Гвинейском заливе. Позже преступники покинули судно.

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