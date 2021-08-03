Корреспондент «Звезды» рассказал о разрушениях после торнадо под Тверью

Торнадо в Тверской области уничтожил целую улицу - кругом лишь груда обломков. Как сообщает корреспондент Игорь Лапик с места событий, ветер складывал строения словно карточные домики. Битая посуда, техника, детская обувь - все вперемешку. Но если имущество можно будет восполнить, то человеческие жизни уже не вернешь. Здесь погибли два человека.

В сарае погибла пожилая женщина, она пряталась вместе с дочкой и внучкой. В этот момент на постройку упало крупное дерево, оно было выдрано с корнем.

Жители одного из домов остались без крыши - ее торнадо снес в считанные секунды. Перед ветром не устояла даже прочная кирпичная печь. Ветер был такой силы, что изменилась вся геометрия здания.

Поваленные деревья повредили пасеку - там летают встревоженные пчелы, ходить туда не советуют. Верхушки деревьев срезало словно огромной пилой. Стихия не пощадила целый сосновый бор.

Пострадало очень много домашних животных. Пес Рекс почти три часа пролежал под завалом, пока хозяин не пришел ему на помощь.

В самый разгар урагана в небе кружились сразу несколько воронок, сметавших все на своем пути. Стихия почти стерла с лица земли две деревни расположенные в курортной зоне озера Селигер. По словам очевидцев, торнадо даже поднял в воздух прогулочный катер. Жители, которые были в отъезде, потеряли дар речи, вернувшись домой.

Сейчас на месте развернут штаб МЧС. Спасатели обходят каждый двор. Помогают разбирать завалы, распиливать упавшие деревья. Вызволяют транспорт. Между тем, тучи над пострадавшими районами по-прежнему хмурятся.