СМИ: у дома и.о. министра обороны Афганистана произошел взрыв, есть пострадавшие

В Кабуле, возле дома исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади произошел подрыв автомобиля, очевидцы сообщили, что в здание вошли вооруженные люди. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным итальянской неправительственной организации Emergency, в результате инцидента пострадали шесть человек. При этом, как сообщает Pajhwok, в минобороны страны отметили, что самого Мохаммади в момент инцидента не было дома.

Ранее рядом с президентским дворцом в Кабуле во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет. Информации о пострадавших и погибших не поступало.