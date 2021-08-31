Пентагон отчитался о завершении операции в Афганистане

Всего лишь за одну минуту до полуночи от взлетно-посадочной полосы аэропорта Кабула отрылся последний американский самолет. И контроль над воздушной гаванью целиком перешел под контроль запрещенного в России «Талибана»*. Они без труда преодолели КПП и зашли на территорию аэропорта.

Окончание военного присутствия США в Афганистане отметили как национальный праздник. Люди выходили из машин и стреляли в воздух. По всему городу были залпы фейерверков.

Последним из Афганистана командующий 82-й воздушно-десантной дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса Армии США, генерал-майор Крис Донахью. Вместе с ним последним рейсом Кабул покинул и исполняющий обязанности американского посла Росс Уилсон. США прекратили дипломатическое присутствие в Афганистане. Хотя и обещали продолжать оказывать помощь оставшимся там двумстам пятидесяти американцам.

«С этим отъездом связано много горя. Мы не спасли всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы все равно не всех вытащили, и все равно бы люди были разочарованы этим», - сказал глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Афганские женщины с детьми на руках, серьезно опасающиеся за свою жизнь, буквально умоляли президента США их спасти.

В Сети опубликовали и фотографии брошенных в Афганистане домашних животных. Но главное, что досталось запрещенному в России «Талибану»* - внушительный арсенал американского вооружения. На этом фоне 90 генералов и адмиралов США в открытом письме призвали министра обороны и главу Объединенного комитета начальников штабов уйти в отставку.

«Я думаю, что альтернативы выводу войск у США не было, они находились в Афганистане на протяжении 20 лет и потерпели поражение. Если вы спросите, почему они оставили все это оборудование. Понятия не имею, может потому что американцы считают себя очень богатыми», - добавил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана (1981-1982) Пол Крейг Робертс.

Вывод войск из Афганистана совпал с 20-летием этой самой продолжительной военной операции США. Она началась сразу после атак на здания Международного торгового центра. Своей целью ставила ликвидацию террористов запрещенной «Аль-Каиды»**. Погибли две с половиной тысячи американцев. Еще 20 тысяч были ранены.

В терактах во время явно поспешной эвакуации США погибли 13 человек. Всего лишь за две недели из Афганистана были в срочном порядке вывезены 120 тысяч человек, в том числе шесть тысяч американцев.

В аэропорту Кабула впервые за долгое время стало тихо. С Пакистана в спешке сбежали тысячи людей из Афганистана. Образовавшийся после ухода союзников вакуум постепенно начинают заполнять террористы всех мастей. Накануне в Афганистане встречали Амин аль-Хака, одного из главных поставщиков оружия для запрещенной в России «Аль-Каиды»**.

*«Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в России.

**«Аль Каида» - террористическая группировка, запрещенная в России.