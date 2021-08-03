В Раменском фура сорвалась с эстакады и вспыхнула: видео
По предварительной информации, водитель грузовика погиб.
© Видео: Дмитрий Смирнов, VK © Фото: Дмитрий Смирнов, VK
Фура сорвалась с эстакады ЦКАД в Раменском. Причина произошедшего неизвестна.
На ролике, опубликованном в социальных сетях, показан разрушенный грузовик и полыхающее пламя. Как видно, от машины практически ничего не осталось. Видео опубликовано в паблике в соцсети VK.
По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, водитель в результате случившегося погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.