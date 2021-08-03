В Раменском фура сорвалась с эстакады и вспыхнула: видео

Фура сорвалась с эстакады ЦКАД в Раменском. Причина произошедшего неизвестна.

На ролике, опубликованном в социальных сетях, показан разрушенный грузовик и полыхающее пламя. Как видно, от машины практически ничего не осталось. Видео опубликовано в паблике в соцсети VK.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, водитель в результате случившегося погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.