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«Нужно быть готовым ко всему» : как прошли ежегодные учения по спасению подлодки в Баренцевом море

Елена Сивонен
09:35 31.08.2021
В Баренцевом море водолазы, спасатели-надводники и летчики успешно отработали действия по спасению затонувшей подводной лодки и ее экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Баренцевом море завершились поиски подлодки «Калуга». Она затонула согласно легенде учений, в которых принимали участие водолазы, спасатели-надводники и летчики. Личный состав совместно отрабатывает навыки каждый год, чтобы довести действия до автоматизма. Учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке проходят на морском полигоне. Она лежит на грунте. Но где конкретно - пока непонятно. Субмарину еще надо найти.

Искать будут подводную лодку «Калуга». Сначала она заходит в надводном положении. Но уже через пару минут «тонет» в водах Баренцева моря.

«Эти учения в обязательном порядке проводятся раз в год, чтобы личный состав отрабатывал навыки оказания спасения и понимал, что же нужно делать», - сказал начальник отдела боевой подготовки Северного флота Павел Шульга.

Часть подводников самостоятельно выходят на поверхность через торпедный аппарат. Их находит авиация - вертолет Ка-27 - и спасатели. Моряков незамедлительно доставляют на судно «Георгий Титов», где оказывают необходимую помощь.

Поиск лодки идет и с неба. Работает противолодочный самолет Ил-38 - сбрасывает гидроакустические буи. Теперь дело за глубоководным спасательным аппаратом АС-34. Хотя и весит 56 тонн, его, как перышко, поднимают и спускают на воду специальные краны. Спасатели спешат на помощь. Глубоководный аппарат совсем небольшой. Но при необходимости в нем могут разместиться порядка 20 человек, которых эвакуировали с терпящей бедствие подводной лодки.

У командира глубоководного спасательного аппарата АС-34 Алексея Федичева - а именно он руководит небольшим экипажем - задача максимально сложная: аппарат надо состыковать с носовой комингс-площадкой лодки и эвакуировать моряков. 

«Надо учитывать все: течение, видимость, инерцию аппарата. И я скажу честно... сидя на рабочем месте, я все равно вспотел!» - рассказал Федичев.

Для всплытия аварийной подводной лодке нужен воздух высокого давления. Главный герой этого эпизода - водолаз Евгений Лобарский. За 15 лет постоянных погружений чувствует себя уже как рыба в воде. Но волнение все равно не унять. На операцию «от» и «до» отводят не больше 25 минут.

«Мы являемся аварийно-спасательной бригадой, поэтому должны отрабатывать даже те элементы, которые мы не хотим, конечно, чтобы случились. Но вы же понимаете - мир такой, что надо быть готовым ко всему», - сказал Лобарский.   

Практика и ничего, кроме практики. Так нарабатывается опыт, а все действия доводятся до автоматизма. И хотя водолазы, спасатели-надводники, летчики тренируются постоянно, все вместе снова - в одном районе столь масштабных учений - они встретятся через год.

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