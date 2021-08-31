Инженеры ВВО оборудовали 13 километров барьеров для борьбы с пожарами в Якутии

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО в районе поселка Бясь-Кюель оборудовал 300 метровый участок минерализованной полосы, общая ее протяженность составила свыше 13 километров. В районе населенного пункта выполнялся контрольный объезд территории на выявление остаточных очагов пожара. К мероприятиям привлечено 133 военнослужащих и задействована 21 единица специальной техники.

Также военнослужащие продолжают оказывать помощь местному населению в вывозе мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено десять машинорейсов, вывезено порядка семь тонн сгоревших материалов и деревьев. Их общий вес составил 405 тонн.

В районе населенного пункта Чыаппара, Чурапчинского улуса с помощью специальной инженерной техники оборудована минерализованная полоса протяженностью порядка 1,5 километров.