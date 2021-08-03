Российские умельцы встроили огнеметы в «Жигули»

Российские умельцы из Краснодара установили в автомобиль «Жигули» огнеметы на месте фар. Судя по видео, опубликованному в Instagram, установленные вместо фар устройства способны выпускать струю пламени на расстояние нескольких метров.

Согласно описанию видео, необычная машина предназначена для местного автошоу. «Дракон» - так назвали машину умельцы - используют для «сжигания проигравших машин».

В 2016 году в Нью-Йорке на престижном международном автошоу сгорел сделанный на заказ автомобиль Porsche 911 Turbo. Инцидент произошел на нижнем ярусе выставочного комплекса, где были представлены самые дорогие автомобили, сделанные на заказ.