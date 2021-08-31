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В Канаде собака ведущего вбежала в прямом эфире

Кира Карон
08:34 31.08.2021
Во время прямого эфира в студию трансляции прогноза погоды забежала собака.
В Канаде собака ведущего вбежала в прямом эфире
© Фото: Global News, Youtube
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Питомец ведущего прогноз погоды Энтони Фарнелла, вбежала в студию во время трансляции прогноза погоды в прямом эфире. Об этом сообщила телекомпания Global Television Network.

Собака породы голдендудль по кличке Шторм ходила вокруг хозяина и надеялась, что ей дадут поесть. Ведущий, судя по кадрам, старался не обращать внимания на собаку и продолжал вести прямой эфир.

Ранее журналист американского телеканала вышел в прямой эфир с репортажем, тему которого пришлось резко сменить - рядом со съемочной группой началась перестрелка.

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