С АрМИ сразу на учения: корветы ТОФ РФ успешно уничтожили ракеты «противника»

В Японском море корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» проекта 20380 успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы, поразив крылатые ракеты условного противника. Корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Боевые расчеты выполнили ракетную стрельбу зенитном ракетным комплексом ЗРК «Редут». Роль условного противника выполнял малый ракетный корабль «Иней», запускавший ракеты-мишени «Малахит».

Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа ракет в зону поражения они были успешно уничтожены выпущенными с корветов «Редутами».

Стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме. Выполнение боевого упражнения обеспечивал беспилотный летательный аппарат Морской авиации ТОФ.

Ранее экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота представлял ВМФ РФ на международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» АрМИ-2021. Российские моряки одержали сокрушительную победу.