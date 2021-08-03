Ученые рассказали о последствиях замедления вращения Земли

Исследователи Мичиганского университета определили, что Земля постепенно замедляет свое вращение. Причиной этому служит гравитационное воздействие Луны, из-за которого наша планета постепенно теряет стабильность вращения. Как сообщает издание Express, из-за замедления планеты увеличивается продолжительность дня. Отмечается, что вращение замедляется на 1,8 миллисекунды за 100 лет.

«Наши исследователи полагают, что скорость вращения Земли, другими словами - продолжительность дня, имеет большое значение при образовании на планете кислорода», - рассказал микробиолог Грегори Дик.

Ученые установили, что продолжительность светового дня напрямую связана с активность цианобактерий, которые играют важную роль в образовании кислорода. Согласно теории ученых, именно замедление вращения планеты позволило жизни на Земле существовать в том виде, в каком она присутствует сейчас.

Ранее ученые из Орегонского университета установили, что изменение климата на Земле привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты. По данным исследователей, 16 из 31 жизненно важных показателей планеты недавно установили новые рекорды.