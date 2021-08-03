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Субмарина «Краснодар» провела торпедный «бой» с «Петропавловском-Камчатским» на Балтике

Андрей Аркадьев
17:45 03.08.2021
«Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» - российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка».
Субмарина «Краснодар» провела торпедный «бой» с «Петропавловском-Камчатским» на Балтике
© Фото: Минобороны России
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар» выполнила условные торпедные стрельбы на учениях в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел условные стрельбы торпедным оружием из подводного положения по подводной цели, в роли которой выступила дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"», - говорится в сообщении.

«Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» - российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Подлодки проекта называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности.

Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

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