Армия Субмарина «Краснодар» провела торпедный «бой» с «Петропавловском-Камчатским» на Балтике Андрей Аркадьев «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» - российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар» выполнила условные торпедные стрельбы на учениях в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота. «Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел условные стрельбы торпедным оружием из подводного положения по подводной цели, в роли которой выступила дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"», - говорится в сообщении. «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» - российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Подлодки проекта называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика