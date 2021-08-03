Вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП на Дмитровском шоссе детей
Экипаж дежурного вертолета эвакуировал пострадавших несовершеннолетних в специализированное лечебное учреждение.
© Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал детей после ДТП в столичном районе Северный. По предварительным данным, возле торгового центра «Рио» их сбил автомобиль.
Экипаж дежурного вертолета эвакуировал пострадавших несовершеннолетних в специализированное лечебное учреждение.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика