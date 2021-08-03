Законы каменного века: в Волжском отказ пустить ребенка-аутиста в аквапарк обернулся скандалом

Они приехали в Волжский из Астрахани – отдохнуть вместе с сыном в аквапарке. У Дамира – аутизм, отдых у воды всегда поднимает мальчику настроение. Но увидев особенного ребенка, охранник преградил вход. Вальяжно сложив руки, начал объяснять – мол, Дамир распугает всех детей, испортит настроение отдыхающим, поэтому он пропустит только его родителей.

Охранник ссылался на правила аквапарка – не пускать тех, кто потенциально опасен. Казалось бы, современный водный комплекс под названием «21 Век» живет по законам века каменного. Какой вред может причинить 14-летний мальчик, загадка. Этого отпуска семья ждала все лето – перед поездкой они ознакомились с теми самыми правилами - на сайте детям-инвалидам даже обещают скидку 50%. В скобках уточнение - без агрессивного поведения. Когда семью долго не пропускали, Дамир начал капризничать - так бы вел себя любой уставший ребенок, проведя в дороге шесть часов.

«Мы приезжаем с Астрахани, у входа нам говорят, что ребенок может причинить вред окружающим и самому себе, я говорю, но для этого мы пишем расписку, что им неудобно перед обычными детьми», - рассказал отец Дамира Александр.

Вместо отдыха у бассейна расстроенный мальчик заснул прямо на скамейке в прокуратуре - семья отправилась писать заявление.

«Мы это делаем для нас, для поддержки таких же семей, чтобы ничего не боялась, отстаивайте своих детей и себя», - сказал Александр.

В аквапарке сначала заявили, что вины не чувствуют, мол, территория частная и здесь придерживаются мнения 99% отдыхающих. Правда, отдыхающие сразу показали какого они мнения, объявив бойкот развлекательному комплексу в соцсетях. И не только. Эвелина Бледанс - мама особенного ребенка, поддерживает семью Шаумуруновых.

«Город Волжский, аквапарк "21 Век", вы, конечно, не 21-й век, вы каменный век! Честно говоря, ситуация вопиющая! Я не понимаю, что с вами делать, но получите по заслугам», - рассказала Бледанс.

И только после такого внимания, руководство аквапарка все-таки приносит извинения, правда, не лично семье, а всего лишь в соцсетях.