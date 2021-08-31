Армия На горном полигоне Фориш в Узбекистане завершился командный этап «Военно-медицинской эстафеты» Кира Карон На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел командный этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета». На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия (ров, бревна, воронки, завал, колючую проволоку), соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, извлечь условно раненого из БТР-80. Участники состязаний также оборудовали переправу раненых через входную преграду. © Минобороны РФ Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика