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На горном полигоне Фориш в Узбекистане завершился командный этап «Военно-медицинской эстафеты»

Кира Карон
06:49 31.08.2021
На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел командный этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета».

На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия (ров, бревна, воронки, завал, колючую проволоку), соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, извлечь условно раненого из БТР-80. Участники состязаний также оборудовали переправу раненых через входную преграду.

© Минобороны РФ

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

© Минобороны РФ
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