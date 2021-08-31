На горном полигоне Фориш в Узбекистане завершился командный этап «Военно-медицинской эстафеты»
На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел командный этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета».
На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия (ров, бревна, воронки, завал, колючую проволоку), соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, извлечь условно раненого из БТР-80. Участники состязаний также оборудовали переправу раненых через входную преграду.
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