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Завершен этап индивидуальной стрельбы конкурса «Отличники войсковой разведки»

Анна Берестовая
05:32 31.08.2021
Этап индивидуальной стрельбы завершился на армейских играх в Новосибирске.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Этап «Стрельба» (индивидуальная) завершился на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске.

В течение двух дней участники конкурса демонстрировали навыки метания ножей и пехотных лопаток на точность. Также военнослужащие выполняли метание учебных ручных гранат и стрельбу из таких видов оружия, как автоматы АК-74 и АК-12, ручной пулемет Калашникова ПКМ, пистолет Ярыгина, снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Команды Индии и Китая стреляли из оружия, которое привезли с собой.

© Минобороны России

Лучшими в метании ножей и пехотных лопаток на точность стали разведчики Республики Узбекистан. Второй и третий результаты продемонстрировали военнослужащие из Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В метании учебных гранат всех превзошли разведчики Республики Беларусь. Окончательные итоги IV этапа будут подведены 1 сентября, когда участники соревнований выполнят стрельбы из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп.

© Минобороны России

По итогам трех этапов Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» лидирует команда военнослужащих из России. Следом идут разведчики из Китая и Узбекистана.

В Международном этапе конкурса, который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе. Также в состязаниях участвуют восемь одиночных команд, а именно команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини, в составе которых по одному человеку.

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