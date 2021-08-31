Завершен этап индивидуальной стрельбы конкурса «Отличники войсковой разведки»
Этап индивидуальной стрельбы завершился на армейских играх в Новосибирске.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Этап «Стрельба» (индивидуальная) завершился на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске.
В течение двух дней участники конкурса демонстрировали навыки метания ножей и пехотных лопаток на точность. Также военнослужащие выполняли метание учебных ручных гранат и стрельбу из таких видов оружия, как автоматы АК-74 и АК-12, ручной пулемет Калашникова ПКМ, пистолет Ярыгина, снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Команды Индии и Китая стреляли из оружия, которое привезли с собой.
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