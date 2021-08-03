Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ внес изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых женщинам запрещено работать. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ зарегистрирован Минюстом.

В этом году трудовое законодательство относительно охраны труда женщин было значительно переработано, теперь список запрещенных для них профессий сокращен до 100 вместо более 400 позиций, на которые запрет действовал изначально.

До недавнего времени женщины не могли трудиться в отрасли металлообработки, теперь им нельзя будет работать только по позициям котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом. Об этом рассказала адвокат Софья Рубасская.

Она уточнила в комментарии «Российской газете», что также изменения претерпела авиационная промышленность. Из перечня запрещенных для женщин исключены профессии авиационного механика и техника по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам и т. д.

Кроме того, будет упрощена процедура подтверждения безопасных условий, для этого будет достаточно результатов специальной оценки условий труда (СОУТ), тогда как ранее требовалось заключение государственной экспертизы условий труда.