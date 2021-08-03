Российский борец Евлоев завоевал золотую медаль на Олимпиаде
Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов. В финальном поединке он одолел спортсмена из Армении Артура Алексаняна.
В поединке за золото россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года со счетом 5:1. Таким образом, Евлоев принес российской сборной 13-ю золотую медаль.
Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов одолел новозеландского спортсмена Дэвида Ньику. Россиянин вышел в финал, где выступит против кубинца Хулио Ла Круса либо бразильца Абнера Тейшейры.