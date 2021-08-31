Армия Строго и со вкусом: пятый этап конкурса «Полевая кухня» завершен в Узбекистане Анна Берестовая В Узбекистане прошел предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» в АрМИ-2021. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел пятый, предпоследний, этап международного конкурса Армейских международных игр - 2021 «Полевая кухня». © Минобороны России Повара из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана в течение четырех часов соревновались в приготовлении блюд по второму варианту установленного меню. После представления судьям приготовленных блюд участники завершили свое участие в соревновательной программе конкурса. © Минобороны России Уже через несколько часов в профессиональный спор вступят пекари. Их заданием станет приготовление хлеба и каравая. © Минобороны России Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр - 2021 состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечка хлеба в соответствии с меню». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика