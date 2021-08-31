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Строго и со вкусом: пятый этап конкурса «Полевая кухня» завершен в Узбекистане

Анна Берестовая
05:01 31.08.2021
В Узбекистане прошел предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» в АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел пятый, предпоследний, этап международного конкурса Армейских международных игр - 2021 «Полевая кухня».

© Минобороны России

Повара из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана в течение четырех часов соревновались в приготовлении блюд по второму варианту установленного меню. После представления судьям приготовленных блюд участники завершили свое участие в соревновательной программе конкурса.

© Минобороны России

Уже через несколько часов в профессиональный спор вступят пекари. Их заданием станет приготовление хлеба и каравая. 

© Минобороны России

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр - 2021 состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечка хлеба в соответствии с меню».

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