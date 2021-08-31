Строго и со вкусом: пятый этап конкурса «Полевая кухня» завершен в Узбекистане
В Узбекистане прошел предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» в АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Строго и со вкусом: пятый этап конкурса «Полевая кухня» завершен в Узбекистане
В Узбекистане прошел предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» в АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
|
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