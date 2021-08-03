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Экипажи Т-72Б3 провели «танковые дуэли» под Санкт-Петербургом

Андрей Аркадьев
14:56 03.08.2021
В учебных мероприятиях принимают участие около 100 танкистов общевойсковой армии и задействовано более 30 бронемашин.
Экипажи Т-72Б3 провели «танковые дуэли» под Санкт-Петербургом
© Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-72Б3 провели дуэльные бои на полигоне Кирилловский под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Экипажи Т-72Б3 совершенствуют навыки ведения боевых действий, применив метод танковых дуэлей в упражнении "Дуэльный бой", когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении около 2 000 метров, скрытно меняя огневые позиции», - говорится в сообщении.

Участники «дуэли» успешно обнаружили танк соперника, взяв его на прицел, и условно поразили цель.

Также военнослужащие базы выполнили боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки противника.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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