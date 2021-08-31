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Новая строка: в Сирии набирает небывалую популярность русская литература

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:00 31.08.2021
«Звезда» рассказывает, почему единственное в Сирии государственное книжное издательство печатает огромное количество русской литературы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В настоящее время в Сирии отмечается заметный рост популярности русской литературы. В ближайшее время на книжных полках в стране даже могут появиться современные российские авторы.

Саир уезжал в Россию учиться на инженера-физика, а вернулся на родину влюбленным в русскую литературу. Спустя годы он с трепетом вспоминает, как за чтением классических произведений едва не провалил защиту собственной диссертации.

«Я работал над моей диссертацией и защита была вот-вот, через несколько дней. Но я любил русскую литературу», - рассказал он.

Любовь к русскому языку Саир увез в своем сердце. И настолько погрузился в собственное увлечение, что решил переводить великие произведения на арабский язык. Начинал с томиков Ахматовой и Цветаевой и постепенно перешел на прозу.

В Дамаске доктор Саир руководит единственным государственным книжным издательством в стране. Собрание его работ насчитывает 35 томов, а станки на его предприятии не переставали печатать литературу даже в годы активных боевых действий. Здесь понимают, какую силу в себе хранят слова, «обернутые в переплет».

«Мы выпускаем не меньше 270 книг в год: литература, история, искусство, технические науки. Мы печатаем учебники и пособия для наших школьников и студентов. Отдельный сектор издательства - переводная литература. Пожалуйста, посмотрите, на полке вся мировая классика», - отметил заместитель директора книжного издательства Мохаммад Касем.

Сегодня в Сирии произведения и Пушкина и Есенина знает каждый школьник. Русский язык здесь включен в учебную программу, а в институтах снова появились кафедры и курсы великого и могучего. Эти новшества невероятно радуют издателя, ведь у многих теперь есть возможность прочесть его любимых авторов в оригинале.

«Русская литература, русская цивилизация уже были очень популярны у нас. Люди знают русскую литературу очень давно в нашем районе, в Сирии. Не только сейчас. Конечно, сейчас привязанность к ней стала еще сильнее», - признался он.

Последняя работа доктора Саира - «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Сейчас в издательстве изучают не только российских классиков, но и современных писателей. Издатель всегда пытается в точности передать не только смысл произведения, но и переживания каждого героя. Это неимоверно сложно. Ведь кажется невозможным перевести на иностранный язык загадочную русскую душу отечественных писателей.

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