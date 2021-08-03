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«Ярсы» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования

Андрей Аркадьев
14:25 03.08.2021
В маневрах примут участие порядка 1000 человек и свыше 200 единиц техники.
«Ярсы» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования
© Фото: Минобороны России
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Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Стратегические ракетчики отрабатывают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и  обороне полевых позиций», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие будут отбивать атаку условных диверсантов, в том числе с использованием противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками. В ходе тренировок ракетчики преодолеют труднопроходимые и «зараженные» участки территории.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

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