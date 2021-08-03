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В Подмосковье задержали банду, похитившую деньги с банковских карт россиян

Валентина Пескова
14:19 03.08.2021
Четверо мужчин подозреваются в обмане доверчивой жительницы Московской области, которая отдала им шесть миллионов рублей.
В Подмосковье задержали банду, похитившую деньги с банковских карт россиян
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ Московской области задержали четырех участников группы мошенников. Мужчины в возрасте от 27 до 37 лет пытались обогатиться за счет навязчивых телефонных звонков якобы из службы безопасности банков, запугивая клиентов тем, что с их счетов пытаются снять деньги аферисты. Хотя этими аферистами на самом деле они сами и были.    

Одна из жительниц Подмосковья, поверив такому «лжебанкиру», выполнила его требования и перевела более 1,5 миллиона рублей. На следующий день мошенник позвонил снова и сказал, что теперь на нее оформлен подставной кредит в размере пяти миллионов рублей.

«Подставной работник банка сообщил, что средства уже якобы поступили на пластиковую карту женщины и могут быть похищены "злоумышленниками". Для сохранения денег ей необходимо срочно перевести их ему на указанный счет в страховую ячейку. И женщина опять перечислила ему более 4,5 миллионов рублей через банковские терминалы на указанные аферистом счета», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские задержали участвовавших в преступной схеме уроженца Курганской области, уроженца одного из государств на Ближнем Востоке, жителя Москвы и жителя Новосибирска.

Также в Москве пресечена деятельность группы лиц, которые похищали денежные средства граждан под предлогом оказания им юридической помощи от представительств различных организаций. После непродолжительной консультации «лжеюристы» заключали с потерпевшими договоры. Люди оплачивали услуги «специалистов», однако никакой правовой поддержки в ответ не получали.

Мошенники обменивались между собой информацией в группе одного из популярных мессенджеров, где оперативно получали советы от более опытных коллег, как удерживать клиентов и вводить их в заблуждение. Причиненный за счет обмана ущерб, по данным МВД РФ, превышает один миллион рублей.

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