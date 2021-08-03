«Из ее глаз текли слезы»: на Аляске спасли выброшенную на берег косатку

На Аляске группа яхтсменов обнаружила на берегу огромную косатку. Животное застряло и не успело уплыть до отлива. Как рассказал The New York Times капитан частной яхты Ченс Стрикленд, заметивший китообразное на берегу, из глаз косатки текли слезы.

«Из ее глаз текли слезы. Это было очень грустное зрелище», - указал Стрикленд.

Яхтсмены сообщили о выброшенном животном в береговую охрану США, а также принялись обрызгивать косатку морской водой, чтобы сохранить ее кожу влажной и отогнать птиц.

Вскоре на берегу появились представители Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которые вместе с яхтсменами продолжили разбрызгивать воду вокруг косатки. Через шесть часов начался прилив, благодаря чему животное смогло уплыть.

По мнению очевидцев, китообразное могло оказаться на берегу или из-за землетрясения, которое ранее произошло на Аляске, или просто увлеклось охотой на тюленей и попало в расщелину.