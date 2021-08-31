Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Не растерялись: подростки спасли от крупного пожара село под Саратовом

Анна Берестовая
03:22 31.08.2021
Крупное возгорание произошло в селе Кряжим Вольского района Саратовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владислав Степанов YouTube
Читайте нас на:

В селе Кряжим Вольского района Саратовской области группа подростков сыграла ключевую роль в спасении местных жителей от серьезного пожара. Возгорание произошло в воскресенье в первой половине дня. На одном из участков загорелся сарай, пламя с которого перешло на сухую траву вокруг.

Первыми пожар заметили пятеро детей из многодетной семьи, а также их друг. Всем ребятам было от 10 до 18 лет. Подростки сразу же начали действовать и, подключив свои знания, смекалку и подручные материалы, длительное время самостоятельно сдерживали огонь, который грозил распространиться по полю и огородам, до приезда сотрудников экстренных служб.

Жители села по достоинству оценили поступок ребят и планируют просить о вознаграждении местных властей и руководство МЧС. Один из молодых героев, Григорий Сидоренко, подробно рассказал, как поселение удалось спасти от пожара.

«В 11 дня прибежала младшая сестра, сказала, что напротив нас горит дом. Все, кто были дома... побежали туда. Конечно, без средств, без всякой подготовки - просто прибежали и на месте начали думать, что делать. Взяли лопаты, куртки, из дома принесли шланги», - рассказал Григорий.

Как объяснил молодой человек, воду они протянули из соседних огородов, включили насос и стали пытаться потушить огонь. Процессу мешал слабый напор воды, но ребята делали все возможное для того, чтобы залить сарай, загоревшийся первым, и участки территории, а также соседний сарай, вспыхнувшие из-за разлетевшегося в стороны шифера.

«Воды было недостаточно, приходилось лопатами закапывать огонь - бросать землю. Тушили подростки в течение получаса. Прибежали соседи, оказывали помощь. Еще минут через десять приехала колхозная бочка с водой, не пожарные... Был сильный ветер, сил было недостаточно, все продлилось метров на 300 в поле», - отметил Сидоренко.

По словам Григория, на месте не было ни одного взрослого, кроме хозяина дома, вблизи которого вспыхнул сарай. Мужчина, как отметил подросток, паниковал и был не в состоянии что-то предпринять, в связи с чем пришлось самовольно брать у него средства для тушения возгорания.

«Тушить было тяжело, так как ветер дул в нашу сторону, задыхались дымом, он разъедал глаза - слезились. Ничего не было видно. Спереди стояли коровы на пастбищах, огонь шел прямо к ним. То есть приходилось и отвязывать и тушить в то же время, было очень сложно», - описал молодой человек.

На помощь прибыли пожарные машины и при подключении профессионалов огонь удалось потушить за два часа. После ликвидации огня местность еще полтора часа поливали водой, чтобы горение наверняка не возобновилось в течение ночи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:01 Армия
Видео
Опубликовано видео тренировки палубной авиации Северного флота на комплексе НИТКА
01:07 В стране и мире
Видео
На «Заре»: какие дефекты нашли на старейшем модуле МКС и как с ними будут бороться
23:44 Армия
Видео
Замглавы Минобороны Татьяна Шевцова посетила Храм Святого Саввы в Сербии
22:43 Армия
Видео
Работа корреспондента «Звезды» на конкурсе «Аварийный район» в Ханое впечатлила вьетнамских коллег
21:45 Армия
Замминистра обороны РФ вручил награды победителям «Верного друга» в Алжире
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.