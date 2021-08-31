Не растерялись: подростки спасли от крупного пожара село под Саратовом

В селе Кряжим Вольского района Саратовской области группа подростков сыграла ключевую роль в спасении местных жителей от серьезного пожара. Возгорание произошло в воскресенье в первой половине дня. На одном из участков загорелся сарай, пламя с которого перешло на сухую траву вокруг.

Первыми пожар заметили пятеро детей из многодетной семьи, а также их друг. Всем ребятам было от 10 до 18 лет. Подростки сразу же начали действовать и, подключив свои знания, смекалку и подручные материалы, длительное время самостоятельно сдерживали огонь, который грозил распространиться по полю и огородам, до приезда сотрудников экстренных служб.

Жители села по достоинству оценили поступок ребят и планируют просить о вознаграждении местных властей и руководство МЧС. Один из молодых героев, Григорий Сидоренко, подробно рассказал, как поселение удалось спасти от пожара.

«В 11 дня прибежала младшая сестра, сказала, что напротив нас горит дом. Все, кто были дома... побежали туда. Конечно, без средств, без всякой подготовки - просто прибежали и на месте начали думать, что делать. Взяли лопаты, куртки, из дома принесли шланги», - рассказал Григорий.

Как объяснил молодой человек, воду они протянули из соседних огородов, включили насос и стали пытаться потушить огонь. Процессу мешал слабый напор воды, но ребята делали все возможное для того, чтобы залить сарай, загоревшийся первым, и участки территории, а также соседний сарай, вспыхнувшие из-за разлетевшегося в стороны шифера.

«Воды было недостаточно, приходилось лопатами закапывать огонь - бросать землю. Тушили подростки в течение получаса. Прибежали соседи, оказывали помощь. Еще минут через десять приехала колхозная бочка с водой, не пожарные... Был сильный ветер, сил было недостаточно, все продлилось метров на 300 в поле», - отметил Сидоренко.

По словам Григория, на месте не было ни одного взрослого, кроме хозяина дома, вблизи которого вспыхнул сарай. Мужчина, как отметил подросток, паниковал и был не в состоянии что-то предпринять, в связи с чем пришлось самовольно брать у него средства для тушения возгорания.

«Тушить было тяжело, так как ветер дул в нашу сторону, задыхались дымом, он разъедал глаза - слезились. Ничего не было видно. Спереди стояли коровы на пастбищах, огонь шел прямо к ним. То есть приходилось и отвязывать и тушить в то же время, было очень сложно», - описал молодой человек.

На помощь прибыли пожарные машины и при подключении профессионалов огонь удалось потушить за два часа. После ликвидации огня местность еще полтора часа поливали водой, чтобы горение наверняка не возобновилось в течение ночи.