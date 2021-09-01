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«Будущее нашей планеты»: космонавты с борта МКС поздравили учащихся с 1 сентября

Анна Берестовая
00:00 01.09.2021
Экипаж российского сегмента МКС поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий поздравили россиян с Днем знаний. Видеообращение к 1 сентября было записано на борту Международной космической станции.

Новицкий отметил, что познание нового - прекраснейшая вещь в мире, которая является также залогом личностного развития и прогресса. По его словам, желание учиться в последующем будет лишь нарастать с прибавлением новых знаний, а любознательность никогда не позволит заскучать при обучении.

«Знания делают невозможное возможным, открывают новые горизонты, исполняют любые желания - даже космические», - указал он.

Дубров объяснил, что сегодня, как и ранее, космонавтика остается одной из самых наукоемких сфер деятельности, для работы в которой необходим незаурядный ум и большие знания. Он призвал не бояться мечтать и отыскать собственное дело, интересное и, одновременно, полезное для человечества.

Отдельное поздравление и слова благодарности оказались предназначены учителям.

«Ваш труд невозможно переоценить», - отметил Петр Дубров.

Тем же, кто 1 сентября приступает к учебе космонавты пожелали всегда добиваться своих целей. Члены экипажа МКС призвали обучающихся обращаться к помощи знаний и науки для того, чтобы «жить с умом», и помнить о том, что они - будущее нашего общего дома - Земли.

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