Военные врачи ЦВО завершили работу в Хакасии

Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили работу по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия. При участии военных медиков прошли лечение и были выписаны более тысячи пациентов.

Мобильный госпиталь ЦВО, в котором проходили лечение пациенты со средней и легкой тяжестью протекания болезни был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия).

За время работы военными медиками было оказана квалифицированная медицинская помощь более 300 пациентам. Также специалисты-анестезиологи и реаниматологи оказывали помощь в Черногорской межрайонной больнице. Два врача-инфекциониста в Республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкина и Черногорском родильном доме.

Кроме того, военные специалисты, оказывали помощь в вакцинации жителей республики. За период работы мобильного пункта вакцинации военные врачи провакцинировали более 3,5 тысяч жителей республики.

По завершению работы мобильного госпиталя в правительстве Республики Хакасия прошло торжественное собрание, где военным врачам Центрального военного округа были вручены благодарственные письма.

«Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы действительно нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение», — подчеркнул глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Как сообщалось ранее, в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указанием командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина в Республику Хакасия была направлена медицинская бригада для оказания практической помощи в лечении больных короновирусной инфекцией.