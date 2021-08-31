В Пензе двое рабочих упали с высоты шестого этажа: есть погибший

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения строителей с 6 этажа строящегося дома в Пензе. По данным регионального управления СК РФ, одного из рабочих спасти не удалось, а второй отправлен в больницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 30 августа в дневное время двое рабочих упали с деревянной основы. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины 1999 года рождения, а также смерти мужчины 1973 года рождения при производстве работ (ч. 1 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, фигуранты дела устанавливаются. Им грозит до четырех лет лишения свободы.