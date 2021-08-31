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«Танковый биатлон» в Алабино: россияне потеряли гусеницу, но одолели соперников

Максим Румянцев
22:39 31.08.2021
В одной группе встретились два принципиальных соперника - сборные РФ и Китая, которые предварительно показали лучшие результаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В первом полуфинале «Танкового биатлона» АрМИ-2021, который прошел в Алабино, российская команда уверенно одолела соперников. Правда, для победы российскому экипажу даже пришлось потерять гусеницу. 

В напряженной полуфинальной гонке участвовали команды первого дивизиона - Азербайджан, Китай, Россия и Казахстан. Сборная России передвигалась на синем Т-72б. Если индивидуальные гонки определили лидеров, то вчерашняя жеребьевка - участников заездов полуфинала. В одной группе на трассе встретились два принципиальных соперника - сборная России и сборная Китая, показавшие предварительно лучшие результаты.

Каждый экипаж проходит по четыре круга по 4 километра 100 метров. Десять препятствий разного уровня сложности и стрельба из всех видов штатного танкового вооружения. На дистанции эстафеты - три огневых рубежа.

Оба центральных конкурента заставили публику понервничать - третий российский экипаж на выходе со скоростного участка потерял гусеницу. Танк нашим военным пришлось менять дважды, как впрочем и китайцам. Хотя для представителей КНР, выступающих на своих машинах, этот нонсенс - такого с ними не случалось еще никогда.

На трибунах не жалели эмоций, хотя вряд ли их слышали те, кто вел по трассе 45-тонные машины. Поболеть за россиян в Алабино приезжают семьями.

За ходом «Танкового биатлона» внимательно следят иностранные коллеги, в том числе представители государств, чьи команды пока выступают во втором дивизионе.

Общая протяженность трассы  - почти 50 километров. Один из самых драматичных эпизодов - момент передачи эстафеты прямо перед главной трибуной. По предварительным результатам сборная России почти на две минуты улучшила результат собственного победного финала прошлого года. Окончательный состав финалистов определится в среду.

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