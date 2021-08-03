«Упыри»: девушку из Якутии взяли в «заложницы» сибирские комары

Россиянка из Верхоянска, самого северного города Якутии, поделилась видеокадрами, на которых запечатлела черные тучи комаров. Насекомые буквально окутывают ее голову в бейсболке, когда она идет по лесистой местности.

Комаров настолько много и они такого крупного размера, что при виде необычной картины становится сразу же не по себе.

«На первом видео еще не так сильно видно этих упырей. На деле было их гораздо больше», - прокомментировала девушка в подписи к ролику в Instagram.

Оказалось, что видеокадры были сделаны еще в июле. При этом объяснить внушительные размеры кровососущих насекомых возможно, вероятно, их северной разновидностью.

Жители северных регионов России страдают от нашествия гнуса - совокупности кровососущих двукрылых насекомых, укусы которых вызывают зуд, жжение и воспаление кожи.