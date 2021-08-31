Жаркое противостояние: как Россия и Вьетнам стартовали на конкурсе «Аварийный район»

Всю неделю команды-участницы конкурсов АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» во Вьетнаме упорно тренировались и пристреливали винтовки, а также осваивали автодром и полосу выживания. Теперь, после учебы, конкурсанты перешли к активным фазам конкурса.

Впереди у военных - целый набор аварийных ситуаций повышенной сложности. От первого конкурса по тушению огня дальше задания идут только по нарастающей.

В первый день соревнований главное противостояние разворачивается на «Аварийном районе» - между Вьетнамом и Россией. Хозяева конкурса поборются с фаворитами и абсолютными чемпионами турнира. Команды бегут по параллельным дорожкам и используют любой шанс обойти конкурента.

В разноцветном дыму на дистанции можно и заблудиться. Но лучше этого не делать, так как можно потерять много времени. А в эстафете дорога каждая секунда.

Полоса спасателя - это полтора километра с препятствиями: подвесной мост, лабиринт, заборы и колючая проволока. Рубеж скоростной и самый травмоопасный. Именно на нем сборная Белоруссии еще на подготовительном этапе лишилась ведущего игрока, которому пришлось наложить гипс из-за падения. Теперь он поддерживает товарищей с трибуны.

Преодолев все препятствия, участники приступают к стрельбищам. На огневой рубеж «Аварийного района» команды выходят практически без сил, однако выбивают 10 из 10. Это и есть мастерство.

А дальше уже начинается полная неожиданность. Вьетнамцы отстрелялись быстрее и первыми ушли на кольцевую гонку. Впрочем, водитель нашего КамАЗа догнал их уже на трассе. На скоростном отрезке он обошел вьетнамского коллегу за секунды и на полном ходу первым преодолел ров с водой.

На финишном марш-броске начинается стометровка бегом и в полном составе. Никто из россиян не сошел с дистанции и даже не пожаловался на усталость. После первого этапа «Аварийного района» впереди еще масса испытаний. Завтра команды должны будут пройти тактическую гонку на выносливость.