Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Жаркое противостояние: как Россия и Вьетнам стартовали на конкурсе «Аварийный район»

Виктория Косогляденко
22:04 31.08.2021
Главное противостояние развернулось на «Аварийном районе» между Вьетнамом и Россией - хозяевами и абсолютными чемпионами турнира.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Всю неделю команды-участницы конкурсов АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» во Вьетнаме упорно тренировались и пристреливали винтовки, а также осваивали автодром и полосу выживания. Теперь, после учебы, конкурсанты перешли к активным фазам конкурса.

Впереди у военных - целый набор аварийных ситуаций повышенной сложности. От первого конкурса по тушению огня дальше задания идут только по нарастающей.

В первый день соревнований главное противостояние разворачивается на «Аварийном районе» - между Вьетнамом и Россией. Хозяева конкурса поборются с фаворитами и абсолютными чемпионами турнира. Команды бегут по параллельным дорожкам и используют любой шанс обойти конкурента.

В разноцветном дыму на дистанции можно и заблудиться. Но лучше этого не делать, так как можно потерять много времени. А в эстафете дорога каждая секунда.

Полоса спасателя - это полтора километра с препятствиями: подвесной мост, лабиринт, заборы и колючая проволока. Рубеж скоростной и самый травмоопасный. Именно на нем сборная Белоруссии еще на подготовительном этапе лишилась ведущего игрока, которому пришлось наложить гипс из-за падения. Теперь он поддерживает товарищей с трибуны.

Преодолев все препятствия, участники приступают к стрельбищам. На огневой рубеж «Аварийного района» команды выходят практически без сил, однако выбивают 10 из 10. Это и есть мастерство.

А дальше уже начинается полная неожиданность. Вьетнамцы отстрелялись быстрее и первыми ушли на кольцевую гонку. Впрочем, водитель нашего КамАЗа догнал их уже на трассе. На скоростном отрезке он обошел вьетнамского коллегу за секунды и на полном ходу первым преодолел ров с водой.

На финишном марш-броске начинается стометровка бегом и в полном составе. Никто из россиян не сошел с дистанции и даже не пожаловался на усталость. После первого этапа «Аварийного района» впереди еще масса испытаний. Завтра команды должны будут пройти тактическую гонку на выносливость.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:34 Армия
Видео
Десантники РФ одержали победу в эстафете на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод»
19:58 Армия
Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск
16:54 В стране и мире
Видео
«Температура мобилизует школьников»: Вильфанд о погоде на первую учебную неделю
12:36 Армия
Видео
Шойгу отметил критический уровень обстановки в Афганистане
14:37 В стране и мире
Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.