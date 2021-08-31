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ЦПВС: четверо сирийских военных погибли из-за атаки террористов в провинции Деръа

Кира Тило
22:12 31.08.2021
В Сирийской провинции погибли четверо военных из-за террористической атаки, восемь получили ранение.
ЦПВС: четверо сирийских военных погибли из-за атаки террористов в провинции Деръа
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В Сирии в районе Деръааль-Балад, в провинции Деръа, обострилась военная обстановка. Подпольные ячейки террористов напали на ряд государственных учреждений и подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка. Погибло четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Еще один военнослужащий получил ранение в результате террористического обстрела по правительственным силам в районе населенного пункта Бакдина, провинции Идлиб.

В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано 3 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) призывает командиров террористических движений отказаться от вооруженных провокаций и мирно урегулировать ситуацию в подконтрольных им районах.

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинциях Алеппо и Латакия по 3 обстрела, в провинции Хама – 4 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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