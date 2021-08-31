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В Греции прошла торжественная церемония проводов летчиков ВКС РФ, помогавших в тушении лесных пожаров

Валентина Пескова
21:20 31.08.2021
После церемонии самолет Ан-124 «Руслан» с вертолетами Ми-8 на борту и самолеты Ил-76 ВКС России вылетели из аэропорта Афин в Российскую Федерацию.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Афинах на летном поле международного аэропорта состоялась церемония проводов российских военных летчиков с участием представителей генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы Греции, которые поблагодарили летный состав и технический персонал из России за помощь в тушении природных пожаров  на территории их страны.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации и самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, находившиеся на территории Греции с 10 августа, успешно завершили выполнение задач по оказанию помощи в тушении природных пожаров в республике. Во время церемонии прощания греческая сторона вручила российским летчикам памятные подарки.

«Мы здесь находимся 21 день, из них летных дней у нас было 11. С 9 на 10 августа мы получили задачу и 10 августа были уже здесь, в Греции. В ночь разгрузили Ан-124, и 11 числа мы уже работали по первым местам возгорания», - рассказал начальник российской авиагруппы полковник Игорь Матвеев.

Как подчеркнул полковник Матвеев, все поставленные перед российской авиагруппой задачи были выполнены в полном объеме, благодаря в том числе четкой работе координационного центра, через который с греческой стороной было налажено эффективное взаимодействие.

В ходе выполнения задач по ликвидации природных возгораний на территории Греции общая продолжительность полетов экипажей составила около 30 часов, на очаги пожаров был осуществлен сброс до 500 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 осуществили 208 сливов и сброс 1 300 тонн воды, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

После церемонии самолет Ан-124 «Руслан» с вертолетами Ми-8 на борту и самолеты Ил-76 ВКС России вылетели из Афин домой.

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