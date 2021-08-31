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Юнармейцы сразились в «Техно-дог-биатлон» в Подмосковье

Валентина Пескова
20:21 31.08.2021
В необычном конкурсе члены движения «Юнармия», кроме кросса с собаками, показали также свое мастерство в сборке и разборке автомата Калашникова.
Юнармейцы сразились в «Техно-дог-биатлон» в Подмосковье
© Фото: Минобороны РФ
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На базе 470-го Методико-кинологического центра служебного собаководства в деревне Княжево Дмитровского района Московской области в рамках Юнармейских игр прошел конкурс «Техно-дог-биатлон». В финал состязания вышли около 50 человек, в основном - жители Московской области. Они соревновались в трех группах - юноши, девушки и дети от 8 до 11 лет. Каждому из участников предстояло пройти обязательный кросс с четвероногим другом.

© Минобороны РФ

«Нас учат общаться с собаками. Они выполняют наши команды. Собаки - верные друзья! Ради хозяина они готовы на все! Я благодарна своему питомцу, что в этих соревнованиях он бок о бок со мной прошел все препятствия. Наверное, в будущем я стану либо ветеринаром, либо кинологом», - рассказала участница конкурса Екатерина Пономарева.

Кроме кросса с собаками, юнармейцы также показали свое мастерство в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки и вождении квадроцикла. А участники постарше даже продемонстрировали свои навыки в управлении легковым автомобилем.

© Минобороны РФ

«Преодолеть себя, пройти полосу препятствий - это пригодится ребятам в жизни, в учебе и на работе. Разве кто-то из вас поспорит с тем, что вождение автомобиля - важный навык, и чем раньше человек его освоит, тем лучше. Мы предоставляем своим воспитанникам такую возможность! А общение с собаками? Юнармейцы ухаживают за ними и учат животных. Многие дети уже решили, что в будущем посвятят им свою профессию. В любом случае они не обидят кошку или собаку, всегда помогут, потому что учатся сопереживать четвероногим», - отметил начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Юнармейские игры проходят в рамках «АрМИ-2021» и включают в себя 10 конкурсов на полигонах по всей России. Помимо «Техно-дог-биатлона» - это «Юные стражи порядка» (Московская область), «Первым делом самолеты» (Рязанская область), «Без права на ошибку» (Тюменская область), «Десантный бросок» (Рязанская область), «Открытая вода» (Владимирская область), «Юнармейская броня» (Воронежская область), «Дорога победителей» (Республика Тыва), «На страже» (Кабардино-Балкарская республика), «Юнармия в кадре» (Московская область).

© Минобороны РФ

VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В соревнованиях принимают участие почти 300 команд более чем из 40 стран мира. Программа соревнований включает в себя такие дисциплины, как «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Суворовский натиск», «Авиадартс» и другие.

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