Юнармейцы сразились в «Техно-дог-биатлон» в Подмосковье

На базе 470-го Методико-кинологического центра служебного собаководства в деревне Княжево Дмитровского района Московской области в рамках Юнармейских игр прошел конкурс «Техно-дог-биатлон». В финал состязания вышли около 50 человек, в основном - жители Московской области. Они соревновались в трех группах - юноши, девушки и дети от 8 до 11 лет. Каждому из участников предстояло пройти обязательный кросс с четвероногим другом.
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