Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Активисты «Юнармии» первыми осмотрели экспозиции Белогорского парка «Патриот»

Кира Тило
20:24 31.08.2021
Юнармейцы приняли участие в презентации площадок парка Амурской области.
Активисты «Юнармии» первыми осмотрели экспозиции Белогорского парка «Патриот»
© Фото: Юнармия
Читайте нас на:

В Амурской области в рамках форума «Армия-2021» состоялось торжественное открытие парка «Патриот». Юнармейцы приняли участие в презентации площадок и в числе первых оценили его экспонаты. Ребята сделали все от них зависящее, чтобы комплекс заработал, как можно скорее — они благоустроили его территорию и высадили деревья, рассказал начальник штаба «Юнармии» Амурской области Сергей Богданов.

«Тем приятнее быть в числе почетных гостей и видеть результат, к которому ты приложил руку. В июне начались работы по возведению парка, и уже сегодня благодаря военнослужащим 35-ой общевойсковой армии, у юнармейцев есть уникальная возможность „окунуться“ в прошлое» —пояснил Богданов.

На территории парка получила прописку боевая техника — около сотни единиц. Здесь есть экспонаты времен Великой Отечественной войны и современное вооружение. Кстати, некоторые образцы эпохи СССР белогорские инженеры восстанавливали самостоятельно.

Прежде чем приступить к возведению объекта, специалисты изучили массу исторической литературы. Организаторы комплекса постарались восстановить быт партизан в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы с удовольствием заглянули в полевой медпункт, землянки, шалаши, осмотрели склады оружия, воссозданные в рамках экспозиции «Партизанская деревня».

Юнкор Злата Мармаза из юнармейского отряда «Наследники Победы» успела не только осмотреть все площадки, но и пообщалась с командующим 35-ой Армии генерал-майором Александром Санчиком. Ведь ей предстоит писать материал о событии для социальных сетей регионального штаба «Юнармии».

«Здорово, что у нас теперь есть такой замечательный комплекс. Теперь все желающие могут подробнее познакомиться с определенными периодами Великой Отечественной. А еще, как пояснил мне командующий 35-ой Армии Александр Семенович, на территории парка в ближайшем будущем оборудуют полосу препятствий для военно-тактических игр. Теперь у нас все необходимое для подготовки к таким играм, как «Зарница» и «Победа», — рассказала юнармеец.

Для многих ребят – это место уже стало особенным. В день торжественного открытия Белогорского парка «Патриот» одиннадцать мальчишек и девчонок дали торжественную клятву на верность юнармейскому братству.

«Хорошо, когд

а у мальчишек и девчонок перед глазами такой яркий пример доблести и мужества. Ведь офицеры штаба помогают юнармейцам не только словом, но и делом, они берут шефство над отрядами, содействуют в организации мероприятий и вообще никогда ни в чем не отказывают», — подчеркнул Лидер «Юнармии», Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

© Юнармия
© Юнармия
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:58 Армия
Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск
16:54 В стране и мире
Видео
«Температура мобилизует школьников»: Вильфанд о погоде на первую учебную неделю
12:36 Армия
Видео
Шойгу отметил критический уровень обстановки в Афганистане
14:37 В стране и мире
Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир
12:29 Армия
Видео
Минобороны России увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.