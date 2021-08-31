Активисты «Юнармии» первыми осмотрели экспозиции Белогорского парка «Патриот»

В Амурской области в рамках форума «Армия-2021» состоялось торжественное открытие парка «Патриот». Юнармейцы приняли участие в презентации площадок и в числе первых оценили его экспонаты. Ребята сделали все от них зависящее, чтобы комплекс заработал, как можно скорее — они благоустроили его территорию и высадили деревья, рассказал начальник штаба «Юнармии» Амурской области Сергей Богданов.

«Тем приятнее быть в числе почетных гостей и видеть результат, к которому ты приложил руку. В июне начались работы по возведению парка, и уже сегодня благодаря военнослужащим 35-ой общевойсковой армии, у юнармейцев есть уникальная возможность „окунуться“ в прошлое» —пояснил Богданов.

На территории парка получила прописку боевая техника — около сотни единиц. Здесь есть экспонаты времен Великой Отечественной войны и современное вооружение. Кстати, некоторые образцы эпохи СССР белогорские инженеры восстанавливали самостоятельно.

Прежде чем приступить к возведению объекта, специалисты изучили массу исторической литературы. Организаторы комплекса постарались восстановить быт партизан в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы с удовольствием заглянули в полевой медпункт, землянки, шалаши, осмотрели склады оружия, воссозданные в рамках экспозиции «Партизанская деревня».

Юнкор Злата Мармаза из юнармейского отряда «Наследники Победы» успела не только осмотреть все площадки, но и пообщалась с командующим 35-ой Армии генерал-майором Александром Санчиком. Ведь ей предстоит писать материал о событии для социальных сетей регионального штаба «Юнармии».

«Здорово, что у нас теперь есть такой замечательный комплекс. Теперь все желающие могут подробнее познакомиться с определенными периодами Великой Отечественной. А еще, как пояснил мне командующий 35-ой Армии Александр Семенович, на территории парка в ближайшем будущем оборудуют полосу препятствий для военно-тактических игр. Теперь у нас все необходимое для подготовки к таким играм, как «Зарница» и «Победа», — рассказала юнармеец.

Для многих ребят – это место уже стало особенным. В день торжественного открытия Белогорского парка «Патриот» одиннадцать мальчишек и девчонок дали торжественную клятву на верность юнармейскому братству.

«Хорошо, когд а у мальчишек и девчонок перед глазами такой яркий пример доблести и мужества. Ведь офицеры штаба помогают юнармейцам не только словом, но и делом, они берут шефство над отрядами, содействуют в организации мероприятий и вообще никогда ни в чем не отказывают», — подчеркнул Лидер «Юнармии», Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.