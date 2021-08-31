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Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск

Валентина Пескова
19:58 31.08.2021
В настоящее время техники начали подготовку к последующему прохождению плавдока через Беломоро-Балтийский канал.
Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск
© Фото: Минобороны РФ
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Плавдок «Свияга» с легендарной подводной атомной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск и встал на рейде. Таким образом, экипаж провел первый этап межфлотской буксировки атомной лодки с Северного флота в Санкт-Петербург.

Как сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, первый этап буксировки плавдок «Свияга» осуществил успешно. После этого команда начала готовиться к последующему прохождению дока через Беломоро-Балтийский канал, которое начнется в ближайшие два дня.

Плавдок прибудет в Санкт-Петербург на «Северную верфь», оттуда подлодку выведут для последующей буксировки в Кронштадт, где она станет музеем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

К-3 «Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, которой уже 63 года. Она была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске и спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1961 году лодка ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. И еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

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