Танковые экипажи ЮВО провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии: видео

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Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням. При этом мишени имитируют движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тысяч метров по координатам, полученным от беспилотников. Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время с использованием тепловизоров.

Механики-водители выполняли упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений завершится к 15 сентября. Кроме того, в нем задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.