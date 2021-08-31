Танковые экипажи ЮВО провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии: видео
Более 30 танковых экипажей военной базы ЮВО выполнили стрельбу из пушек в рамках двустороннего тактического учения в горах Южной Осетии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Танковые экипажи военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в республике Южная Осетия, приступили к выполнению боевых стрельб по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов. Этап боевой стрельбы проводится в рамках двустороннего тактического учения с батальонными тактическими группами соединения.
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